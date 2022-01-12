فضيحة تحكيمية في الأمم الإفريقية.. حكم لقاء تونس ومالي ينهي المباراة قبل الوقت الأصلي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

في واقعة غريبة، أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي مباراة مالي أمام تونس في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون قبل اكتمال الـ90 دقيقة وبدون وقت بدل ضائع.

ففي الدقيقة 89 و47 ثانية وقبل بلوغ الدقيقة 90 أعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة.

وتسبب القرار في غضب عارم من لاعبي تونس والجهاز الفني الذي احتك أحد أعضائه بالحكم الزامبي.

والغريب أن تلك الواقعة لم تكن الأولى خلال المباراة، إذ أنه في الدقيقة 85 أعلن الحكم أيضا نهاية المباراة ولكن بعد ما يقرب من دقيقة ونصف تراجع عن قراره واستكمل المباراة.

وحاول مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة لاعبي كلا الفريقين للملعب مرة أخرى لاستئناف ما تبقى من زمن المباراة، وسط غياب سيكازوي وتواجد الحكم الرابع في أرض الملعب لقيادة اللقاء.وعاد لاعبو منتخب مالي إلى الملعب بعد 30 دقيقة من محاولات العودة للعب، إلا أن الفريق التونسي رفض الموافقة على الطلب، ليطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية المواجهة بفوز مالي.

وجاء هدف منتخب مالي في الدقيقة 48 من المواجهة عن طريق إبراهيما كوني، من ركلة جزاء احتسبها الحكم الزامبي جياني سيكازوي.وحصل المنتخب التونسي على ركلة جزاء في الدقيقة 77 من المواجهة، إلا أن وهبي الخزري فشل في تسجيلها بعدما تصدى لها إبراهيم مونكورو.