مران الزمالك.. كارتيرون يطمئن على المصابين.. وراحة لحامد والسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق غدا الخميس استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق لتدريباته غدا في الحادية عشر صباحا، قبل التوجه لأحد فنادق القاهرة للانتظام في معسكر مغلق.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات في بداية مران اليوم الأربعاء لأداء تدريبات خططية وفنية خاصة.

وتولى كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأمير عزمي المدرب المساعد والبرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، الإشراف على تنفيذ التدريبات مع كل مجموعة مختلفة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وحصل الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء في ظل إصابتهما بكدمة.

وخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وانتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب إصابته بكدمة خفيفة في الظهر.

وأدى عواد تدريبات منفردة بالركض حول الملعب، قبل المشاركة في تدريبات الحراس الجماعية تحت إشراف أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى القلعة البيضاء.

وأدى يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" وحسام أشرف وحسام عبد المجيد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى من الكرات الثابتة خلال مران اليوم الأربعاء، وشارك إسلام جابر لاعب الفريق في التدريبات؛ ولكن كحارس مرمى.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في المنطقة الخاصة بتدريب حراس المرمى خلال مران الفريق اليوم الأربعاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتابع كارتيرون تدريبات الحراس وطريقة تنفيذ التدريبات، في ظل سعيه للارتقاء بمستوى الحراس الناشئين المتواجدين مع الفريق الأول وهم السيد عطية ومحمد نديم ومعاذ علاء، تحت قيادة أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق.

واجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، طارق حامد وعمر السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وحرص كارتيرون على الحديث مع طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على الثلاثي، و البرامج العلاجية الموضوعة لهم.