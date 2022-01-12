الأخطاء تتوالى في أمم إفريقيا.. عزف سلام وطني خطأ لموريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عُزف السلام الوطني لدولة موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون قبل مواجهة جامبيا في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، لكنها لم يكن السلام الوطني الصحيح.

لاعبو منتخب موريتانيا وقفوا في حالة دهشة أثناء عزف النشيد الوطني لبلادهم، ولم يتفاعلو معه ليطلبو في النهاية إيقافه.

وعزفت السلطات المنظمة لبطولة أمم إفريقيا نشيدا وطنيا خاطئا لموريتانيا غير النشيد الوطني المعمول به حاليا.

الأخطاء تتوالى في كأس الأمم الإفريقية، بعد أن حدثت أزمة كبيرة في المباراة السابقة بين تونس ومالي حول إيقاف المباراة قبل موعدها واعتراضات من المنتخبين على الإدارة والتنظيم والتحكيم.