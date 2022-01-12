كأس الرابطة.. الاتحاد السكندري يخطف فوزاً مثيراً من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي الاتحاد السكندري، فوزاً على نظيره بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وأحرز أحمد عادل ميسي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز كريستوفر مابولولو النتيجة في الدقيقة 59.

وسجل محمود صابر لاعب بيراميدز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وكان حكم اللقاء ألغى هدف لمحمود صابر قبل نهاية الشوط الأول، بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR"، لوجود خطأ بحجب لاعب من لاعبي بيراميدز الرؤية لحارس الاتحاد السكندري.

ولحق نادي الاتحاد السكندري بكل من فيوتشر ومصر المقاصة، بالفوز في المجموعة الأولى من كأس الرابطة وتحقيق الـ3 نقاط.