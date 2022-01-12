موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الجونة ببطولة كأس الرابطة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الجونة، ظهر غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بكأس الرابطة، التي تضم أندية سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي ومحمود وحيد وزياد طارق.

خط الوسط: محمد محمود وعبد الرحمن مانو ووليد سليمان ومحمد أحمد "شرقية" ومحمد أشرف وأحمد أشرف ومحمد فخري وأحمد سيد غريب وصالح نصر ومحمد ياسر وأحمد سيد عبد النبي.

خط الهجوم: حسام حسن وصلاح محسن.