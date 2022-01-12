اتحاد الكرة: إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.. وأبو الفتوح يغيب عن لقاء غينيا

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت نتائج الآشعة التي أجراها أكرم توفيق، مدافع المنتخب الوطني، ظهر اليوم عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري أمس.

وبحسب بيان رسمي لاتحاد الكرة، أجرت البعثة إجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.

كما أكدت نتائج الآشعة التي أجراها أحمد فتوح، الظهير الأيسر، في الوقت نفسه عن إصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس ، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.

وكان اللاعبان قد حاولا اجراء الآشعة مساء أمس إلا أن تعطل جهاز الآشعة في المستشفى المحدد حال دون اتمام ذلك، فيما تعذر وجود جهاز آخر في مدينة جاروا لتنفيذ المهمة.