اتحاد الكرة يعلن طبيعة إصابة أكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة أكرم توفيق، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي.

أكرم توفيق أصيب وخرج في الدقيقة 11 من مباراة مصر ونيجيريا مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي خسرها "الفراعنة" بهدف دون رد.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا قال فيه إن نتائج الفحص الذي خضع له أكرم توفيق أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يغادر معسكر "الفراعنة" ليعود إلى القاهرة في موعد لم يتحدد بعد.

وعلى جانب آخر قال بيان الاتحاد إن الفحوصات التي أجراها أحمد فتوح، الذي خرج في بداية الشوط الثاني من مباراة نيجيريا، كشفت عن إصابته بشد في عضلات الساق.

وذكر الاتحاد أن فتوح يحتاج للراحة، وبالتالي لن يشارك في المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو، فيما سيتم إعداده للمباراة اللاحقة ضد السودان في ختام دور المجموعات.