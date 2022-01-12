الامارات | رسمياً.. ديوكوفيتش يكشف عن أسرار إصابته بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ديوكوفيتش يكشف عن أسرار إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأوّل عالمياً بارتكاب "أخطاء" لدى تعبئة استمارة الدخول إلى استراليا وفي سلوكه بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، في وقت لا تزال مشاركته معلّقة في بطولة أستراليا المفتوحة.

في رسالة على تطبيق انستغرام، قال ديوكوفيتش الذي يتدرّب بشكل طبيعي استعدادا لخوض غمار البطولة الاسترالية المتوّج بها 9 مرات (رقم قياسي) "نعيش في حقبة صعبة في اطار الجائحة العالمية، وفي بعض الاحيان يتمّ ارتكاب اخطاء".

وكان ديوكوفيتش (34 عاماً) ظهر في مناسبة في بلغراد غداة تاريخ 16 ديسمبر، عندما جاءت نتيجته إيجابية بحسب المعلومات التي أفاد بها سلطات الهجرة الاسترالية.

وكشف ديوكوفيتش بانه لم يكن قد حصل على نتيجة الفحص الذي خضع له عندما حضر في اليوم التالي (17 ديسمبر) في بلغراد حفلاً لتكريم لاعبين صرب شباب من دون وضع كمامة، وفقًا لصور منشورة صادرة عن اتحاد كرة المضرب الصربي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك، شارك في جلسة تصوير مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية بعد يومين، أي في 18 من الشهر المذكور، على ما ذكرت الصحيفة بنفسها.

ويؤكّد ديوكوفيتش بانه قبل لقائه مع اللاعبين الصرب الشبان، كان قد خضع لفحص جديد جاءت نتيجته سلبية وقال مدافعاً عن نفسه "لم أكن أشعر بأي أعراض وكنت في حالة جيدة، لم أكن حينها قد علمت بنتيجة فحصي الايجابي قبل نهاية ذلك الحدث".

ووصل ديوكوفيتش في تاريخ الخامس من يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص كونه اصيب بكوفيد-19 في 16 من الشهر الماضي.

في المقابل، أقرّ ديوكوفيتش "بخطأ في التقدير" عندما استقبل صحافيي صحيفة "ليكيب" من أجل اجراء مقابلة وقال في هذا الصدد "كنت مضطراً لمواصلة واجراء المقابلة مع ليكيب لانني لم أكن أريد أن أخيب أمل الصحافي، لكني حرصت على احترام التباعد الاجتماعي وكنت مرتديا الكمامة إلا عندما كانوا يلتقطون الصور الشخصية لي".

وتابع "بعد التفكير، كان ذلك خطأ في التقدير وأنا أقرّ بذلك وكان من الاجدى تأجيل المقابلة".

وفي تطوّر آخر، تناقلت الصحف الأسترالية ما أوردته صحيفة در شبيغل الألمانية حول شكوك في نتيجة فحص ديوكوفيتش الإيجابي.

وقالت در شبيغل إنها قامت بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي أعطى نتيجة سلبية، قبل أن يتغيّر إلى إيجابي بعد ساعة. ولم يكن ممكناً التحقق بشكل مستقل من رواية در شبيغل ولم يشر ديوكوفيتش الأربعاء إلى هذه النقطة.

- "خطأ بشري" -

وأقرّ ديوكوفيتش أيضاً بحصول "خطأ بشري" عندما قام بتعبئة خانة خاطئة في استمارة الدخول الى استراليا.

ففي رد على سؤال في مستندات السفر عما إذا سافر أو سيسافر الى مكان ما في الأيام الـ14 الاخيرة قبل التوجه الى أستراليا، وضع علامة على إجابة "كلا" في الاستمارة التي نشرت علنًا الثلاثاء.

إلا أن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى عكس ذلك. إذ تظهر أن الصربي القاطن في مونتي كارلو كان في العاصمة الصربية بلغراد ثم مدينة ماربيا في إسبانيا، في الأيام الـ14 التي سبقت وصوله الى ملبورن.

واعترف ديوكوفيتش بانه تمت تعبئة الاستمارة "من قبل فريقي بإسمي. مدير أعمالي يتقدّم باعتذاراته الصادقة لهذا الخطأ الاداري. كان الخطأ بشريا وليس متعمدا".

وتبقى مشاركة ديوكوفيتش في بطولة استراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 الحالي معلقة. وكانت السلطات الاسترالية ألغت تأشيرة الدخول الخاصة به لدى وصوله الى مطار ملبورن لعدم استيفائه الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19. ونقل الى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

لكن ديوكوفيتش بنجح في استئناف القرار وحقق انتصارا معنويا على الحكومة الاسترالية عندما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري، لكن وزير الهجرة اليكس هوك لا يزال يستطيع الغاء تأشيرته.

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