الامارات | إحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات في قضايا جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات في قضايا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت جهات التحقيق في مصر، إحالة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، إلى محكمة الجنايات، في قضايا جديدة، بينها قضية اتهامه بالتعدي على رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، بالسب والقذف من خلال مقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى موقع نادي الزمالك الإلكتروني وبعض القنوات الفضائية.

وأكدت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية أن الأمر يتعلق بمشاركة سابقة لمرتضى منصور في أحد المؤتمرات داخل نادي الزمالك، وقام خلاله بتوجيه سباب في حق الخطيب. وأحالت جهات التحقيق، مرتضى منصور أيضا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على سيدتين داخل نادي الزمالك. ويتهم مرتضى بسبب السيديتين واتهامهما بـ"تعاطي مواد مخدرة"، بجانب اتهامات بسب وشتائم في حقهما، وتعود هذه الواقعة إلى العام 2019.

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