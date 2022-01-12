تفاصيل إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بتهمة سب محمود الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر - قررت جهات التحقيق بالعجوزة، إحالة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 5674 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيدة برقم 625 لسنة 2021، لاتهامه بالتعدي على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالسب والقذف من خلال مقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع نادي الزمالك الإلكتروني وبعض القنوات الفضائية.

وأوضحت التحقيقات أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سب وقذف محمود الخطيب، بأحد المؤتمرات داخل النادي الزمالك، قائلا: الخطيب اللي على راسه ريشة الـ 2 مليون دولار اللي أخدهم من تركي آل الشيخ مليش دعوة باللي خدهم التاني اللي سرق الساعات، الـ 2 مليون دولار محدش قاله حولتهم إزاي.

وتابعت التحقيقات أن مرتضى منصور، سب وقذف محمود الخطيب في مداخلة أخرى، قائلا: يا خطيب أحكي لمصر وأنت صغير قصة ماجدة اللي اتحبست في قضية آداب، قولنا أخبار ميمي إيه.

لذألك قررت جهات التحقيق، إحالة مرتضى منصور رئيس الزمالك، إلى المحاكمة في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.

كما أحالت جهات التحقيق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على سيدتين داخل نادي الزمالك.

وأسندت جهات التحقيق اتهامات لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بقذف المجني عليهما، ملكة.م.ح، مايسة م. ح، بأن أسند إليهما أمورًا يعاقب عليها القانون، وسبهما واتهمهما بتعاطي المواد المخدرة.

كما وجهت له تهمة سب المجني عليهما علنًا، حيث سبهما ووجه إليهما عبارات تتضمن خدشا للشرف.

الواقعة تعود إلى عام 2019، عندما نشبت مشادة قوية بين مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة وسيدتين داخل مقر النادي النهري.

وذكرت السيدتان في بلاغ تقدمتا به ضد رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنهما فوجئا بما حدث في النادي وتوجيه سباب لهما، وطلبتا عدم تعرض رئيس النادي لهما، وكذلك للمقربين منهما، والمحضر الثاني وجَّه له تهمة السب والقذف، بعدما قال في فيديو مسجل إن إحداهما كانت تتعاطى الحشيش، وحمل المحضر رقم إداري 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة.