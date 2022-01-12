لا تقبل القسمة على اثنين.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة .. وترتيب مجموعة مصر بأمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - بعد خسارة الفراعنة أمام نيجيريا بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات، ستكون مباراة منتخب مصر القادمة ضد غينيا بيساو في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا.

وتسبب أداء المنتخب الوطني بأول لقاء، في حالة من الصدمة للجماهير المصرية، بعد أن سيطر منتخب النسور على معظم مجريات المباراة، واختفت الخطورة الحقيقة على مرمى نيجيريا، وجاء السقوط بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا

1- منتخب نيجيريا 3 نقاط

2- منتخب مصر دون رصيد من النقاط

3- منتخب غينيا بيساو دون رصيد من النقاط

4- منتخب السودان دون رصيد من النقاط

ومن المقرر أن يلتقي منتخب غينيا بيساو مع نظيره السودان في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات، ويبحث كلا منهما عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، حتى يلحق بالنسور الخضراء في صدارة المجموعة الرابعة.