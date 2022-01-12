سوابق تاريخية حدثت لأول مرة .. 3 أسباب لهزيمة منتخب مصر المستحقة (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رتكب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر 3 أخطاء فادحة كلفت الفراعنة الهزيمة من نيجيريا بهدف نظيف في افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وظهر المنتخب المصري بصورة باهتة خلال الشوط الأول من مبارته أمام نيجيريا صعبت من موقفه مع أرضية الملعب الصلبة و الإصابات التي حدثت فما أسباب الهزيمة ؟

1- سوابق تاريخية لأول مرة

أربكت طريقة اللعب التي أختارها كيروش وكذلك توظيف اللاعبين منتخب مصر بثلاث سوابق تاريخية حدثت لأول مرة وخاصة في الجزء الهجومي.

ولعب مصطفي محمد لأول مرة في تاريخه في مركز الجناح الأيمن حيث طوال مشواره المهاجم مع كرة القدم لم يلعب سوى في مركز المهاجم باستثناء مباراة واحدة مع ناديه التركي جالاتا سراي شغل فيها مركز الجناح الأيسر.

محمود حسن "تريزيجيه" حاله لم يكن أفضل بعد شفاءه من جراحة الرباط الصليبي حيث تم الدفع به أساسياً لأول مرة في مشواره الكروي في مركز الوسط المهاجم قبل أن يستبدل.

والأخير كان محمد عبد المنعم الذي لعب مباراته الدولية الأولى في مشواره بمركز الظهير الأيمن وهو قلب دفاع.

2- إصابات

الإصابات المبكرة التي ضربت منتخب مصر كان لها عاملاً كبيراً في الارتباك الذي حدث في صفوف المنتخب خاصة إصابة ظهيري الجنب أكرم توفيق وأحمد فتوح.

ويلعب الثنائي دوراً هاماً في طريقة 4-3-3 وخطة كيروش التي تعتمد على الزيادة الهجومية من الأجناب فضلاً عن قوة أكرم في مواجهة الجبهة اليسرى لنيجيريا التي تألقت طوال الشوط الأول.

3- التغييرات ومستوى بعض اللاعبين

زاد من الطين بلة مستوى أغلب اللاعبين وابتعادهم عن مستواهم والتغييرات التي حدثت وسحب مصطفى محمد المهاجم الوحيد والتأخر في الدفع بمحمد شريف في الوقت الذي لجا فيه المنتخب للكرات العرضية.