مواجهات نارية.. تعرف على أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأربعاء، عددًا من المباريات القوية في مختلف البطولات سواء كانت محلية أو قارية أو أوروبية.

البداية من مصر حيث ينطلق بطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى بثلاث مواجهات عندما يواجه المصري البورسعيدي منافسه مصر المقاصة.

ويواجه إيسترن كومباني منافسه فيوتشر، على أن يكون اللقاء الثالث بين بيراميدز ضد الاتحاد السكندري.

وفي بطولة كأس السوبر الإسباني، يواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في دور نصف النهائي.

بطولة كأس أمم أفريقيا من المقرر أن تشهد ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات، عندما يواجه تونس ضد مالي، بينما يلعب منتخب موريتانيا ضد جامبيا، وسيكون اللقاء الثالث بين غينيا الاستوائية ضد كوت ديفوار.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

كأس أمم أفريقيا:

تونس × مالي.. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

موريتانيا × جاميا.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 2.

غينيا الاستوائية × كوت ديفوار.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 2.

كأس رابطة الأندية المحترفة:

المصري × مصر المقاصة.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

إيسترن كومباني × فيوتشر.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

بيراميدز × الاتحاد السكندري.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي:

وست هام × نورويتش سيتي.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم2.

كأس كاراباو:

توتنهام هوتسبير × تشيلسي.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم1.

كأس السوبر الإسباني:

برشلونة × ريال مدريد.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة SSC5 HD.

كأس السوبر الإيطالي:

إنتر ميلان × يوفنتوس.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة Italia 1 - canale 5 italia.