ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في السوبر الإسباني ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريقا أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في نصف النهائي الثاني من بطولة كأس السوبر الإسباني مساء الخميس.



ويخوض أتلتيكو مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني بصفته بطل الدوري الإسباني 2021، بينما يلعب بلباو المباراة بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو، الخميس، على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

وينطلق لقاء أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2022 هي SSC، والتي تنقل جميع أحداث الكرة السعودية ومسابقاتها من الدوري السعودي وكأس الملك، وكذلك تذاع عليها مباريات دوري أبطال آسيا داخل المملكة.

ويمكن مشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني مجانًا عبر شاشة "SSC" بتقنية SD، لكن للمشاهدة بتقنية HD يجب الاشتراك في باقتها وامتلاك جهاز GOBX.

يذكر أن لقاء النهائي لكأس السوبر الإسباني سيقام يوم الأحد المقبل 16 يناير/كانون الثاني على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.