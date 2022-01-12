محمد صلاح: كيروش «بيعاند الشعب المصري وعامل زي النجار المسلح اللي بيرقع في البيت».. ويكشف أسباب عدم التحاق أفشة بالمنتخب: حب الجماهير

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش «عامل زي الشريك المخالف، وبيعاند الجماهير فقط»، مضيفا: «بيعاند الشعب المصري ولو شايف الناس ماشية يمين بيروح هو شمال، ودايما بيتعامل مع الجماهير بالطريقة دي».



محمد صلاح: كيروش «عامل زي النجار المسلح»

وتساءل «صلاح» خلال تصريحاته عبر برنامج «حضرة المواطن»: «هل من المعقول إن مفيش حد في مصر، وكيروش بس هو اللي فينا؟، والمدرب ده عامل زي النجار المسلح اللي بيرقع في البيت، وكيروش هيفضل يعاند شعب مصر دايما ومفيش فايدة».

وتابع لاعب الزمالك السابق: «معقول مصر مفيش فيها غير صانع ألعاب واحد بس وهو عبدالله السعيد، المدرب دا مش عارف بيعمل إيه، ولازم يتحاسب».

وأوضح محمد صلاح: «كيروش قرر عدم وجود أفشة في المنتخب علشان الجماهير بتحب اللاعب، ودايما بيعمل عكس الجماهير، وعشان يمشي كلامه على الكل».

محمد صلاح: كيروش قرر يحرق محمد شريف

وأشار «صلاح» إلى أنه «الأمر ذاته، كيروش قرر يحرق محمد شريف، ونزله في آخر دقيقة علشان يحرقه أمام الجماهير، ومش فاهم المدرب ده بيعمل ليه كدا».

ولفت لاعب الزمالك السابق، إلى أن «كيروش مهدد إنه مش هيفوز ببطولة أمم أفريقيا، ودا اللي قاله قبل البطولة ولو فاز بيها هيقول أنا عملت إنجاز كبير».

وأكد: «لو مدرب مصري كان متولي تدريب الفراعنة اليوم، كان رحل بعد المباراة مباشرة، علشان الأجنبي محمي غير المصري».

واختتم محمد صلاح: «لاعبي مصر مش بيلعبوا بروح، ودا غايب بشكل كبير، والمدرب هو السبب في كل دا، ولازم يبقى فيه حساب سريع».