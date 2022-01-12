شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يهنئ محمد صلاح بترشيحه لجائزة الأفضل عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خطاب تهنئة إلى محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة ترشيحه لجائزة الأفضل على مستوى العالم عن العام المنقضي.

يذكر أن اعلان اللاعب الأفضل على مستوى العالم سيتم إعلانه يوم 17 يناير الحالي من خلال حفل افتراضي عبر تطبيق زووم.

في سياق مختلف كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، أن الدولى المصرى محمد صلاح، يعتقد أن مطالبه ليست جنونية بشأن تجديد عقده مع ليفربول، بعدما قال فى حوار أجراه مع مجلة "GQ" البريطانية: "أريد أن أبقى فى ليفربول، لكن الأمر ليس بيدى، إنها فى أيدى الإدارة، هم يعرفون ما أريد ومطالبى ليست مجنونة ولم أطلب مطالب مجنونة".

بينما ردت عليه صحيفة ديلي ستار : محمد صلاح يريد 400 ألف إسترلينى أسبوعيا لتمديد عقده مع ليفربول، يعتقد صلاح أن هذه المطالب ليست جنونية".

وقال صلاح : "بالطبع، هدفى هو أن أصبح أفضل لاعب فى العالم، إذا سألتنى ما إذا كان هذا دافعًا لى لكل ما وصلت إليه، أريد البقاء فى ليفربول لكن الأمر بأيديهم، يعرفون ما أريد وأنا لا أطلب أشياء مجنونة".

وأضاف صلاح: "الأمر يتعلق بما هو أكثر من المال، وإنما التقدير، الأمر هو عندما تطلب شيئًا ما ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطائك هذا الشيء، لأنهم يقدرون ما فعلته للنادى، لقد كنت هنا لخمس سنوات، أعرف ليفربول جيدًا، أحب الجماهير، الجماهير تحبنى، لكن الأمر فى أيدى الإدارة".

وينتهى عقد الفرعون المصرى مع ليفربول فى يونيو 2023، بعدما دافع محمد صلاح عن ألوان ليفربول 5 سنوات، منذ صيف عام 2017 وفاز بالعديد من البطولات أبرزها الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا وحقق الكثير من الأرقام الفردية على مدار الأعوام الماضية.

ويسعى ليفربول الإنجليزى إلى تمديد عقد مهاجمه المصرى لسنوات أخرى، لكن طلبات محمد صلاح المادية تؤجل الاتفاق حتى الآن.