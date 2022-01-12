شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة أحمد الغندور ومحمد معروف قبل إدارة مباريات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة عن نتيجة مسحة كورونا التى أجراها الثنائى أحمد الغندور ومحمد معروف الحكمين الدوليين قبل السفر للكاميرون غدا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

وقال مسئولو لجنة الحكام إن مسحة الثنائى معروف والغندور جاءت سلبية ويسافران إلى الكاميرون غدا الخميس للمشاركة فى إدارة مباريات البطولة بعدما أصيب كل من محمود البنا وأحمد حسام طه بفيروس كورونا وعدد كبير من الحكام المشاركين فى كان وصل عددهم لـ12 حالة.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه استدعاء معروف والغندور للمشاركة فى إدارة مباريات البطولة.