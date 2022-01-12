شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى إيده على قلبه وسيجرى أشعة على كل حتة فى جسم بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى قرر إجراء فحوصات طبية على كل مكان فى جسم المغربى بدر بانون مدافع الفريق بعد استبعاده من كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى حاطط إيده على قلبه وقرر إخضاع بدر بانون لفحوصات طبية على كل حتة فى جسمه وبإذن الله يكون سليم".

ويضيف شوبير "أحمد عبد القادر لاعب الأهلى سيكون خارج مباراة الجونة بسبب كورونا رغم تعافيه، حيث سيجرى فحوصات طبية جديدة قبل النزول للملعب مرة أخرى".

وتابع شوبير "الأهلى قرر يتعامل مع كأس رابطة الأندية المحترفة وكأنها بطولة إعدادية يشرك فيها اللاعبون الصاعدين والناشئين بسبب الموقف الحالى لنجومه سواء بسبب الاصابات العضلية أو كورونا".

وعن منتخب مصر قال شوبير "يا جماعة لا نملك سوى الدعم والمساندة حالياً وياريت محدش يتكلم عن إقالة كيروش فى الوقت الحالى ولا حتى تعيين حسام حسن لأن ده مش وقته خالص، لازم نساند وندعم ونفتكر أن اللى بيطالبوا برحيل كيروش حالياً هم اللى بيقولوا ليه حسام البدرى مشى رغم إنهم هما اللى هاجموه وقتها وطالبوا بإقالته".

وتابع شوبير "أتمنى كيروش يبطل يغير فى مراكز اللاعبين فى الملعب ويخوض المباريات بمنتهى الجدية، خاصة أن الفرصة أصبحت صعبة وأصبحت أخاف من كل منتخب حتى السودان اللى كسبناه خمسة فى البطولة العربية".