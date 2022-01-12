شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عقد كيروش مع الجبلاية ينص على حصوله على 42 مليون جنيه حال الإقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية لا تملك حق إقالة البرتغالى كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر.

وقال عامر حسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "لم يعجبنى أداء منتخب مصر أمام نيجيريا بالأمس مثل كل المصريين، شوفت كل لاعب بيلعب فى مكان غير مركزه، وليس هناك تواصل بين مجلس الاتحاد وجمال علام رئيس الاتحاد بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده فى الكاميرون".

ويضيف عامر حسين "الاتحاد السابق وضع بندا فى عقد كيروش يقضى بحصوله على راتب عام ونصف العام حال إقالته وراتبه الشهرى يقدر بـ130 ألف يورو (أى مايوازى 2 مليون و340 ألف جنيه)، حيث يكون من حقه الحصول على إجمال قرابة الـ42 مليون جنيه حال الإقالة، وبالتالى هو رقم ضخم وهو ما أخبرنا به خالد الدندرلى نائب رئيس الاتحاد لذا قررنا مراجعة كل العقود فى الجبلاية وبالتالى نحن لا نملك سوى الدعم والمساندة ولا نملك حق إقالة المدرب".

وتابع عامر حسين "فينجادا أيضاً عقده ينص على منحه قيمة عام كامل من عقده حال إقالته لكن عقده ينتهى فى مايو المقبل".

وعن كأس الرابطة علق عامر حسين "الأهلى لم يطلب تأجيل مبارياته رغم إصابات كورونا فى صفوفه، الكل يعلم أن البطولة تعد إعدادا للتسويق وأيضاً من الناحية الفنية فى ظل طول فترة التوقف".

وأكمل عضو مجلس الاتحاد "حصول اللاعب على إنذار فى كأس الرابطة غير مرتبط بالدورى، لكن العقوبات الانضباطية مرتبطة خاصة فيما يتعلق بالحكام، بمعنى إذا اعتدى لاعب على حكم فى مباريات كأس الرابطة وتم عقابه سوف تستمر العقوبة فى مباريات الدورى".

وتابع عامر حسين "راعينا تسكين مباريات كأس الرابطة وقت الظهيرة للابتعاد عن كأس الأمم الأفريقية وقررنا عدم إقامة مباريات فى وقت مباريات منتخب مصر وزودنا المباريات فى أيام راحة كأس الأمم".

وأكمل "لو رأيت تعارضى بين دورى كعضو مجلس اتحاد وبين عضوية رابطة الأندية سأختار وقتها الأصلح للكرة المصرية وأعتذر عن المنصب الثانى".