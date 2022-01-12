شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة ميلان وجنوى في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق ميلان مع نظيره جنوى، مساء الخميس، في إطار الدور ثمن النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بملعب سان سيرو.



وتُفتتح مباريات ثمن نهائي كأس إيطاليا الأربعاء بلقاء أتالانتا وفينيزيا، وتستمر حتى الخميس 20 يناير/كانون الثاني الجاري بلقاء روما وليتشي.

تقام مباراة ميلان وجنوى على ملعب سان سيرو يوم الخميس 13 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

لا توجد قناة في الشرق الأوسط تنقل مباريات كأس إيطاليا، حيث لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث البطولة.

ويمكن متابعة مباريات البطولة عبر بعض القنوات الأوروبية، مثل "سبور 1 المجر" و"إيطاليا 1" و"تي أر تي سبور" و"لوك سبورت +".