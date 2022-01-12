كل ما تريد معرفته عن مباراة تونس ومالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يفتتح منتخب تونس مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، بملاقاة منتخب مالي، في واحدة من أبرز قمم الجولة الأولى من دور المجموعات.



وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون يوم 9 يناير/كانون الثاني الجاري، وتستمر حتى 6 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمها على 6 مجموعات.

ويسعى منتخب تونس لتحقيق انطلاقة موفقة، وذلك بهدف دعم حظوظه في التأهل للدور الثاني من كأس أمم أفريقيا.

يواجه منتخب تونس نظيره المالي، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي موريتانيا وجامبيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي.

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 حصريًا عبر شاشاتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وتبث مباراة تونس ومالي عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max" بتعليق عصام الشوالي.

سيعتمد منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، على طريقة 3-4-3 خلال مواجهة مالي المرتقبة، وذلك على النحو التالي.

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: ديلان برون - بلال العيفة - منتصر الطالبي.

خط الوسط: حمزة المثلوثي - علي معلول - عيسى العيدوني - إلياس السخيري.

خط الهجوم: نعيم السليتي - سيف الدين الخاوي - وهبي الخزري.