الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في احتجاجات كازاخستان.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل خلال الاحتجاجات في كازاخستان لتحديد إذا كانت قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة.



ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل "نتفهم إعلان وزارة الداخلية بأن حوالي 9900 شخص رهن الاحتجاز، ومن الواضح أن هذا عدد ضخم".

وأضافت ثروسيل "ما يمكن قوله هو أنه بموجب القانون الدولي، يحق للناس الاحتجاج السلمي والحق في التعبير عن آرائهم. ولا ينبغي احتجازهم لمجرد التعبير عن آرائهم".

وشددت ثروسيل على ضرورة حصول المعتقلين على محامين، في جزء من حقوقهم الإنسانية الأساسية.