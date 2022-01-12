«قلت له حرام عليك.. شاورلي بإشارة خارجة».. مشجع مصري يكشف تفاصيل مشادته مع كيروش بعد الخسارة من نيجيريا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المشجع المصري، صاحب الفيديو الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما دخل في مشادة كلامية، مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، السبب الرئيسي لهذه الواقعة، وذلك بعدما انتهت مواجهة «الفراعنة» بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، ليفقد منتخبنا الوطني أول ثلاث نقاط مهمة في عمر المسابقة.

المشجع المصري يكشف تفاصيل مشادة مع كيروش

وقال المشجع المصري في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»: «بعد المباراة مباشرة توجهت إلى الجهاز الفني وقلت للمدرب البرتغالي كيروش حرام كده، حمدي فتحي والنني مع بعض إزاي يلعبوا مع بعض لعبهم واحد، كده نص الملعب كان ضعيف جدا، وازاي تلعب تريزيجيه رقم 8».

وأضاف المشجع: «راح شاور لي إشارة خارجة، وقالي تعالى.. تعالى، روحت قايله إنت مش بتفهم حاجة، راح اللي موجودين بعدوني عشان متحصلش مشكلة كبيرة».

أول تعليق لـ كيروش بعد الخسارة أمام نيجيريا

وكان كارلوس كيروش قد صرح عقب خسارة منتخب مصر على يد نيجيريا قائلا: «بدأنا المباراة بصورة سيئة للغاية وليس لدي سبب لذلك، ولكن مع الوقت تحسنا كثيرًا».

وأضاف المدرب البرتغالي: «أطمئن الجمهور المصري بأننا لم نخرج بل سنصعد وسنحقق الفوز في مباراتي السودان وغينيا بيساو، لا تقلقوا على فريقكم الفرصة ما زالت في أيدينا».

الجماهير تحمِّل كيروش مسؤولية خسارة الفراعنة

وحمَّلت الجماهير، كيروش مسؤولية الخسارة من منتخب نيجيريا، بسبب تغيير مراكز اللاعبين والاعتماد على محمد صلاح بمركز رأس الحربة الصريح، والدفع باللاعب مصطفى محمد في مركز الجناح الأيمن.

وتصدر منتخب نيجيربا جدول المجموعة الرابعة مبكرا، بعد أن حصد أول 3 نقاط على حساب الفراعنة.