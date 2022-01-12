شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يطلب 15 مليون جنيه فى الموسم لتعديل عقده بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من إدارة ناديه المساواة ماديا بالفئة الأولى فى الفريق، وذلك حال الموافقة على طلب إدارة النادى بتعديل عقده الحالى مع الفريق، والذى قام بالتوقيع عليه فى بداية الموسم الماضي.

وطلبت إدارة نادى الزمالك من 6 لاعبين تعديل عقودهم وإلغاء الشرط الجزائى، وهم احمد سيد زيزو ومحمود الونش وإمام عاشور وعبد الله جمعة وسيف الجزيرى وأوباما.

فى المقابل فإن زيزو طلب الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد فى العقد الجديد وهى القيمة المالية للفئة الأولى فى الفريق، حيث يحصل زيزو فى الوقت الراهن على 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد بدون الضرائب، وذلك وفقا للمقربين من اللاعب.

من ناحية أخرى أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، أنه كان يتمنى التواجد مع الفراعنة من بداية البطولة ولكن سيطر عليه الحزن عندما علم بإصابته بكورونا.

وأضاف أبو جبل فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت أنه لم تظهر عليه أعراض كورونا، لكن المسحة جاءت إيجابية وقتها، والآن خضع لأكثر من مسحة وجاءت سلبية.

وقال جابسكى: "مكنش عندى أعراض وعملت أكتر من مسحة وطلعت سلبى"، وأضاف أبو جبل أن الفرق المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا كبيرة لكن مصر اسم وتاريخ كبير.

واختتم أن الحضرى يدعمه بقوة، وعن علاقته بالحراس قال: "علاقتى طيبة معهم وأحمد الله على التواجد معهم ونتنافس فى الملعب من أجل مصر".

وخسر الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة الرابعة.