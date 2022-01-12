شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أزارو يقود الأهلى للفوز بالسوبر المحلى العاشر فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 12 يناير 2018 توج النادى الأهلى بطلاً لكأس السوبر المحلى للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب المصرى البورسعيدى، بفوزه عليه (0/1) على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.
ويدين المارد الأحمر بالفضل فى تتويجه باللقب لمهاجمه المغربى السابق وليد أزارو، الذى سجل هدف الفوز "الذهبى" الوحيد له فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافى الأول، مستفيداً من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى المصرى البورسعيدى أحمد مسعود.
ووقتها المغربى وليد أزارو دخل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلى بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001، وكانت بطولة السوبر المصرى شهدت 27 هدفاً قبل لقاء الأهلي والمصري لم يفلح أى لاعب أجنبى محترف فى التسجيل قبل أن يحرز المغربى الهدف ويحسم اللقب للمارد الأحمر.
توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.