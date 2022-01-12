شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل تعويض الخسارة فى المباراة الافتتاحية من منتخب نيجيريا.

موعد مباراة مصر القادمة

وتنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو فى تمام التاسعة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب رومدى أديجا فى مدينة جاروا الكاميرونية.

منتخب مصر يخسر أمام نيجيريا

وكان المنتخب الوطنى افتتح مشواره فى كأس الأمم الأفريقية بالهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف، فى المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة مصر ترتيب مجموعة مصر

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بعد خسارته مباراته الأولى فى البطولة أمام نظيره النيجيري بهدف دون مقابل.

الأول: نيجيريا - 3 نقاط

الثاني: السودان - نقطة واحدة

الثالث: غينيا بيساو - نقطة واحدة

الرابع: منتخب مصر - بدون نقاط

مرموش ومصطفى يخضعان لكشف المنشطات

خضع عمر مرموش ومصطفى محمد لاعبا المنتخب الوطنى لكشف المنشطات، بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

كيروش: لم نظهر فى الشوط الأول وعلينا حصد 6 نقاط للتأهل

أكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، أن فريقه لم يقدم الأداء المقنع فى الشوط الأول خلال مواجهة منتخب نيجيريا، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رومدى أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة فى نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، وخسر الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.

وأضاف كيروش خلال تصريحاته عقب المباراة، حاولنا فى الشوط الثانى إدراك هدف التعادل، وتحسن الأداء نسبيًا، لكن ظل المنتخب النيجيرى محافظًا على تقدمه حتى حصد الثلاث نقاط.

وتابع مدرب منتخب مصر أن فريقه خسر أمام نيجيريا، إلا أن أمامه مباراتين مع منتخب السودان وغينيا بيساو تساوى 6 نقاط، وعلى منتخب مصر حصدها لضمان التأهل.