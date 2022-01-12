شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى الأهلى بعد إصابة أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من القلق داخل أروقة النادى الأهلى انتظاراً لنتيجة الأشعة التى أجراها أكرم توفيق لاعب المارد الأحمر ومنتخب مصر منذ ساعات قليلة عقب تعرضه للإصابة مع الفراعنة فى مباراة نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، ويحرص الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى على التواصل بشكل مستمر مع محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبى لمنتخب مصر للتعرف على تطورات إصابة اللاعب عقب ظهور نتيجة الأشعة.

ويخشى الجهاز الفنى للنادى الأهلى من تأكد إصابة أكرم توفيق بإصابة طويلة، لاسيما بعد تعرض المغربى بدر بانون للإصابة مع منتخب بلاده.

أكرم توفيق من النجوم الصاعدة بسرعة البرق فى الملاعب المصرية، وبات فى فترة وجيزة أفضل ظهير أيمن فى مصر، رغم أن مركزه الأساسي لاعب وسط مدافع، بخلاف أنه لم يتخط الـ24 عاما، ومع ذلك بات من أهم اللاعبين في مركزه.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.