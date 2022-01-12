شكرا لقرائتكم خبر عن قائد منتخب نيجيريا: الجميع يعرف من هو صلاح.. والفوز على مصر منحنا الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ويليام ايكونج كابتن منتخب نيجيريا إن الفوز على المنتخب المصرى بهدف نظيف فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية منح النسور الثقة والحافز لبذل مزيد من الجهد فى المباريات المقبلة لتحقيق الهدف وهو التتويج باللقب الأفريقى.

وأضاف ايكونج، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن عدم تسجيل محمد صلاح فى مباراة فريقهم أمر إيجابى بالنسبة للمنتخب النيجيرى، لأن الجميع يعرف من هو صلاح والكل يعرف كم هو قوى ومؤثر مع منتخب بلاده وأى فريق.

وخسر الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلا من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.

ورصدت شبكة "أوبتا" العالمية الأرقام وإحصائيات محمد صلاح خلال المباراة والتي جاءت كالتالي

عدد اللمسات: 35

عدد اللمسات في منطقة جزاء الخصم: 4

التسديد على المرمى: 1

المراوغة الناجحة: 1

فقدان الكرة: 16

الأخطاء: 1

ارتكب أخطاء: 1

إضاعت فرص كبيرة: 1

التقييم: 6.1 درجة