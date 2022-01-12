شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بدر بانون سلطان الأهلي المنحوس مع أسود الاطلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظ صعب يواجه المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي مع منتخب بلاده، فعلى الرغم من تألقه مع الفريق الأحمر وحصده للبطولات إلا أن الوضع معكوساً تماماً مع منتخب بلاده، فبعد عودته للحسابات الفنية للمغرب، ومشاركته وتألقه في كأس العرب، ودع البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من الجزائر بركلات الجزاء الترجيحية.

وخلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية مع طموحات كبيرة لأسود الأطلسي تعرض لإصابة سريعة في اللقاء الأول أنهت مشاركته مع المغرب في البطولة دون أن يتمكن من وضع بصمته مع الأسود في أهم بطولة قارية.

المغربى، بدر بانون من مواليد 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 159 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014 ،