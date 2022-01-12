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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بدر بانون سلطان الأهلي المنحوس مع أسود الاطلسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حظ صعب يواجه المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي مع منتخب بلاده، فعلى الرغم من تألقه مع الفريق الأحمر وحصده للبطولات إلا أن الوضع معكوساً تماماً مع منتخب بلاده، فبعد عودته للحسابات الفنية للمغرب، ومشاركته وتألقه في كأس العرب، ودع البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من الجزائر بركلات الجزاء الترجيحية.
وخلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية مع طموحات كبيرة لأسود الأطلسي تعرض لإصابة سريعة في اللقاء الأول أنهت مشاركته مع المغرب في البطولة دون أن يتمكن من وضع بصمته مع الأسود في أهم بطولة قارية.
المغربى، بدر بانون من مواليد 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 159 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014 ،
"السلطان"، لقب أثبت بدر بانون مدافع النادي الأهلى أنه جدير به، بعد تألقه مع الفريق ليثبت أقدامه بشكل أساسي مع الأهلي فى فترة وجيزة ويكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير، بعدما أعاد الهيبة إلى خط الدفاع الأحمر وأصبح صمام أمان وصخرة صلبة تتحطم عليها آمال المنافسين.
ما قد يجهله الكثيرون عن بانون، أنه بدأ مسيرته لاعبا في مركز الجناح الأيمن ثم تحول إلى الوسط المدافع ومنه إلى قلب الدفاع، ولعب لفريقي نهضة بركان والرجاء، وللمنتخب المغربي الأولمبي والأول.
بانون يمتاز بقامة طويلة تساعده في اقتناص الكرات العرضية حينما تلعب من الثبات، وتمكن مع الرجاء من تسجيل 6 أهداف إفريقية في بطولتي دوري الأبطال وإفريقيان وهو رقم تهديفي مميز بالنسبة لمدافع.
الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس في قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروي الذى يتمتع به في قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.
وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.