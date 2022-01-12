الامارات | مشجع مصري تشاجر مع كيروش يكشف التفاصيل: «أخطأ في حقي وكان يجب الرد عليه».. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع مصري تشاجر مع كيروش يكشف التفاصيل: «أخطأ في حقي وكان يجب الرد عليه».. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المشجع المصري الذي دخل في مشاجرة كلامية مع المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، عن تفاصيل مع حدث بينهما عقب انتهاء مباراة مصر ونيجيريا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا والتي أنتهت بفوز نيجيريا 1- صفر.

وقال المشجع المصري في مقطع فيديو نشره موقع «kora plus»: «المنتحب كان سيء وبالتحديد خط الوسط وقلت لكيروش عقب نهاية المباراة إن»النني وحمدي فتحي مش حرام؟ فقام بحركة ما وغلط في شخصي.. وكان يريد ان يدخل في مشاجرة وقال تعال لي، انت لاتفهم شيء«.

وأضاف: «من كانوا حولي قاموا بإبعادي، لكن كان يجب ان ارد عليه، لكنني لم أفعل بحكم انه رجل كبير في السن».

وكان المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري، قد دخل في جدال حاد مع أحد المشجعين الذين حضروا مباراة مصر ونيجيريا، وألقى المشجعون باللوم على كيروش في هزيمة المنتخب النيجيري، بسبب تغيير اللاعبين لمراكزهم واعتماده على محمد صلاح كمهاجم صريح بدلا من مصطفى محمد الذي دفع في مركز الجناح الأيمن، وهو ليس مركزه، بجانب سوء توظيف اللاعبين والتغييرات الخاطئة.

وخسر المنتخب المصري بهدف دون رد، على ملعب رمدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، في الجولة الأولى من مباريات المجموعات الرابعة من بطولة أمم إفريقيا التي تستمر منافستها حتى 6 فبراير المقبل.

وتصدرت نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوزها بالنقاط الثلاث الأولى على حساب الفراعنة، فيما حلت كل من السودان وغينيا بيساو في المركزين الثاني والثالث بالتساوي بعد تعادلهما السلبي، وبقى المنتخب المصري في المركز الأخير.

ويلعب المنتخب المصري مبارته المقبلة يوم السبت ضد غينيا بيساو، ويلتقي المنتخب النيجيري مع نظيره السوداني.

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