تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 12 يناير/ كانون الثاني 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية وكأس أمم أفريقيا 2022.



وتستأنف اليوم منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 والتي تستمر فعالياتها حتى 6 فبراير/ شباط المقبل، وذلك بإقامة 3 مباريات.

يصطدم فريق برشلونة بنظيره ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في المملكة العربية السعودية.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يواجه فريق إنتر ميلان نظيره يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي، مساء الأربعاء، حيث تنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، ولن تنقل عبر أي قناة عربية حتى الآن، لكنها ستذاع عبر عدة قنوات أوروبية وأهمها Arena Sport.

يستقبل فريق توتنهام نظيره تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حيث تنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

يفتتح المنتخب التونسي أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام منتخب مالي، مساء الأربعاء، حيث تنطلق المباراة الساعة 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.

يستعد منتخب موريتانيا للمشاركة الثانية التاريخيه له في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، حيث يفتتح مشواره بمواجهة جامبيا، الأربعاء، والتي تنطلق الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ الدراجي.

يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره غينيا الاستوائية في أولى مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2022، حيث تنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق رؤوف خليف.

يفتتح فريق بيراميدز أولى مبارياته في كأس الرابطة المصرية للمحترفين، عندما يلاقي الاتحاد السكندري، حيث تنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.