شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يخشى مفاجآت فيوتشر بكأس الرابطة على استاد بتروسبورت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه إيسترن كومبانى نظيره فيوتشر في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الاندية المحترفة، في مواجهة مثيرة يتطلع خلالها الفريقان لتحقيق الانتصار في بداية رحلتهما بالبطولة.

ويسعى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال لاستغلال مباريات كأس الرابطة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري التي يتطلع خلالها للهروب من مراكز القاع للبقاء بين الكبار فى أول مواسمه بدوري الأضواء والشهرة.

في المقابل يغيب عن فيوتشر في مباريات كأس الرابطة الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم لتواجدهما مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، وطالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبيه بالتعامل مع مباريات كأس الرابطة كبطولة قوية للتتويج بلقبها في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق.

يذكر أن المجموعة الأولى بكأس الرابطة تضم كلا من بيراميدز الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة.

ويشارك في كأس رابطة الأندية 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.

وتقام مرحلة المجموعات في الفترة بين 12 يناير إلى 1 فبراير المقبل، على أن يقام نصف النهائي والنهائي في يونيو المقبل.