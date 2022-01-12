شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رابطة الاندية المحترفة "أحدث مواليد مسابقات الكرة المصرية" تنطلق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع المصرى البورسعيدى مع مصر المقاصة وإيسترن كومبانى مع فيوتشر وأخيراً بيراميدز مع الاتحاد السكندرى، ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية، عن 3 مجموعات قوية:

المجموعة الأولى: بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني، فيوتشر، المصري، المقاصة

المجموعة الثانية: الأهلي، سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون

المجموعة الثالثة: الزمالك، فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش

ووفقاً لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم، سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.