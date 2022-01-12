شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: لا أعرف الطريقة التى لعب بها كيروش.. والتشكيل والتغييرات خاطئان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسنى عبد ربه، نجم المنتخب والإسماعيلى السابق، أن كيروش وقع فى عدة أخطاء أمام نيجيريا فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، منها مشاركة تريزيجيه فى غير مركزه، وكذلك مصطفى محمد.

وأضاف عبد ربه فى تصريحات لبرنامج مساء أون: "التشكيل خاطئ من البداية والتغييرات خاطئة أيضا، فالمنتخب كان بعيدا عن مستواه، ولا أعرف الطريقة التى لعب بها كيروش".

وقال القيصر إنه من غير المعقول مشاركة مصطفى محمد فى مركز الجناح الأيمن، لأن مشاركة أى لاعب فى غير مركزه تؤثر على مستواه الطبيعى. وعن المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو قال عبد ربه: "يجب البدء بعبد الله السعيد، وصلاح ومصطفى محمد، بالإضافة إلى مرموش، وذلك للضغط على المنافس من البداية". واختتم لاعب المنتخب السابق أن منتخب نيجيريا أثبت أنه الأفضل بالبطولة حتى الآن".