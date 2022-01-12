شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يواجه صاحب الأرض فى دورة المجر الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الأربعاء منتخب مصر للشباب لكرة اليد، نظيره صاحب الأرض فى دورة المجر الدولية الودية، التى يشارك فيها منتخب الشباب استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يوليو من العام الجاري.

ويلعب منتخب الشباب أولى مبارياته في الدورة الدولية الودية أمام المجر الأربعاء اليوم الأربعاء، ثم يواجه سلوفينيا الخميس، بينما يلتقى المنتخبان المجرى والسلوفينى في آخر مباريات الدورة الودية يوم الجمعة 14 يناير.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف حاتم "الزمالك"، وأحمد إبراهيم "الشمس"، ويوسف سامي "الطيران"، وآدم البشري "محترف بفرنسا"، و مروان حاتم "الأهلي"، شهاب الدين علي "سبورتنج"، وأحمد سامح "هليوليدو"، وعمر ناصر "الطيران"، وعمر الفولي "الزمالك"، ومهاب سعيد "الأهلي"، وعمر معتز "الشمس"، ومحمد وهبة "الأهلي"، ومحمد رفاعي "سبورتنج"، وعمر شريف "الأهلي"، ومحمد طارق "الزمالك"، وبيجاد مروان "سبورتنج".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب: صابر حسين مديرا فنيا، عمرو خليفة مدربا عاما، وليد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى، محمد درنكي المدير الإداري، ماجد مدحت للعلاج الطبيعي.