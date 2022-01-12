شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا على مائدة لجنة التخطيط فى الأهلى قبل ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص لجنة التخطيط بالنادى الاهلى على متابعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون رغم اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف المارد الأحمر وعدم وجود نية للجهاز الفني لإبرام صفقات أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد الاستقرار على بقاء الخماسى أليو ديانج وبدر بانون وعلى معلول وميكيسونى وبيرسى تاو

حيث تحرص اللجنة لمتابعة كافة البطولات على الساحة من أجل توسيع دائرة إختيار اللاعبين وبحث تدعيم صفوف المارد الأحمر مستقبلا على أفضل شكل ، حيث تتطلع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء يتطلع مسئولو اللجنة الفنية للوقوف على العناصر المميزة صغيرة السن وبحث ضمها لصفوف الأهلى لثقل موهبتها وإفادة الفريق الأول في الفترات المقبلة ، وانطلقت البطولة بمشاركة أفضل اللاعبين فى القارة السمراء والتى تعد فرصة جيدة لرصد اللاعبين القادرين على صنع الفارق.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا