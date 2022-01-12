ملف الخليج 365.. حجم إصابة فتوح.. وتعليق حسام حسن على تصريحات صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

الخليج 365 يكشف حجم إصابة فتوح أمام نيجيريا

حسام حسن: زيزو أفضل لاعب محلي.. وصلاح أخطأ في تصريحاته

كيروش ينتقد حكم مباراة نيجيريا: ما حدث مستحيل

وائل جمعة يعتذر للجماهير.. ويؤكد: ماحدث أمام نيجيريا درسًا كبيرًا

كأس أمم أفريقيا.. سيراليون تجرد الجزائر من نقطتين في بداية المشوار

"لا أطلب أشياء مجنونة".. صلاح يعلق على مفاوضات عقده مع ليفربول

زميل كوكا.. قونيا سبور التركي يعلن مصرع لاعبه جاليك في حادث مروري

"كان عليّ إثبات خطأهم".. صلاح يعلق على تجربته مع تشيلسي

ميدو: ليتني امتلكت عقلية صلاح

كأس أمم أفريقيا.. سيراليون تجرد الجزائر من نقطتين في بداية المشوار

مدرب المغرب يعلق على استبعاد بدر بانون

عبدالحفيظ يعلق على استبعاد طارق حامد وأفشة من قائمة منتخب مصر

عبدالحفيظ: صلاح واحد من عباقرة اللاعبين.. لكن حمدي فتحي "مش واخد حقه"