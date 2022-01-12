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ملف الخليج 365.. حجم إصابة فتوح.. وتعليق حسام حسن على تصريحات صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

الخليج 365 يكشف حجم إصابة فتوح أمام نيجيريا

حسام حسن: زيزو أفضل لاعب محلي.. وصلاح أخطأ في تصريحاته

كيروش ينتقد حكم مباراة نيجيريا: ما حدث مستحيل

وائل جمعة يعتذر للجماهير.. ويؤكد: ماحدث أمام نيجيريا درسًا كبيرًا

كأس أمم أفريقيا.. سيراليون تجرد الجزائر من نقطتين في بداية المشوار

"لا أطلب أشياء مجنونة".. صلاح يعلق على مفاوضات عقده مع

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"كان عليّ إثبات خطأهم".. صلاح يعلق على تجربته مع

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عبدالحفيظ: صلاح واحد من عباقرة اللاعبين.. لكن حمدي فتحي "مش واخد حقه"

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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