الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً لكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون اليوم الأربعاء معسكراً مغلقاً بالإسكندرية يستمر حتى 17 يناير الجارى استعداداً لخوض مباراتى سموحة والاهلى ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

ويستهدف المعسكر الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل المباراتين وسعيًا لتحقيق نتائج إيجابية تسهم فى إسعاد الجماهير قبيل إستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

أعلن الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلى، إن محمد فوزى ومحمد صادق لاعبًا الفريق سيغيبان عن معسكر فريقهما بالإسكندرية بسبب الإصابة، حيث يعانى الأول من جزع في الرباط الداخلى للركبة فيما يعانى الثانى من شد في العضلة الخلفية.

واستقر الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للنادى الاسماعيلى على الدفع بالجامبى سايكو في التشكيلة الأساسية للفريق فى مواجهة سموحة بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها الخميس المقبل بعد ظهوره بمستوى متميز فى التدريبات فور انضمامه للفريق.

ويأمل براون أن يساهم كارميلو وسايكو الوافدان الجدد للدراويش فى تعديل نتائج الإسماعيلى بالدوري، لذلك استقر على تجهيزهم فى مباريات كأس الرابطة لزيادة الانسجام بينهم وبين زملائهم قبل عودة مباريات الدوري.