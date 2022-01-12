اعتذار رسمي من المنتخب للجماهير المصرية بعد الخسارة أمام نيجيريا

الشارقة - اميمة ياسر -

قدم وائل جمعة، مدير منتخب مصر، اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام نيجيريا، بهدف نظيف، بالاضافة إلى سوء الآداء في الشوط الأول من المباراة، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون .

وقال وائل جمعة، في تصريحات صحفية، إن هناك وقفة حازمة، وأنه لا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، مشيراً إلى أن المدير الفني للفريق كارلوس كيروش شدد على ذلك.

وكشف مدير المنتخب أن ما حدث في مباراة نيجيريا درس كبير تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.

وحقق المنتخب النيجيريا الفوز على نظيره المصري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، تعادل منتخبا السودان وغينيا بيساو سلبياً.

وبهذا يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما أخفق منتخب مصر في الحصول على أول نقطة له في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وحصل منتخبي السودان وغينيا بيساو علي النقطة الأولي لكل منهما في المسابقة القارية.

وفيما يلي ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام نيجيريا:

1- نيجيريا - المركز الأول - 3 نقاط.

2- السودان - المركز الثاني - نقطة واحدة.

3- غينيا بيساو - المركز الثالث - نقطة واحدة.

4- مصر - المركز الرابع - بدون نقاط.