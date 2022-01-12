مدحت شلبي يعلن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامى مدحت شلبي عن حجم إصابة أحمد فتوح وأكرم توفيق، لاعبي المنتخب الوطني، واللذين تعرضا للإصابة خلال مواجهة مصر ونيجيريا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حالياً بالكاميرون.

وقال شلبي، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت 2"، إن إصابة أحمد فتوح، التي أدت إلى تبديله بين شوطيّ مباراة مصر ونيجيريا، عبارة عن شد فى العضلة الخلفية.

وأضاف الإعلامي أن أكرم توفيق أصيب بقطع كامل في الرباط الصليبي، أدى إلى خروجه من المباراة بعد دقائق من انطلاقها.

وسقط المنتخب الوطني أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب رومدي أدجيا، مساء الثلاثاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم كيليتشي إيهيناتشو، المحترف في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عجز الشناوي عن التصدي لها.

وخلال الـ 90 دقيقة، قدم المنتخب المصري أداءاً هزيلاً خلال مواجهة نيجيريا، حيث أهدر لاعبو النسور العديد من الفرص على مدار اللقاء، خاصة عن طريق إيهيناتشو وموزيس سيمون، وتصدى محمد الشناوي لفرصة هدف محقق في الثواني الأخيرة من اللقاء.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره غينيا بيساو فى تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل تعويض الخسارة في المباراة الافتتاحية من منتخب نيجيريا.