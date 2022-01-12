شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي مبروك: بطولات أمم أفريقيا دائما تشهد مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد فتحي مبروك، نجم الأهلي الأسبق، أن البطولات المجمعة مثل أمم أفريقيا دائما تشهد مفاجآت، وبرهن على ذلك ببطولة 1998 والتي توج بها الفراعنة رغم خروجهم من الترشحيات.

وتابع مبروك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "السنغال والمغرب والجزائر من الفرق المميزة رغم مستواهم المتذبذب في الجولة الأولى، لكن نيجيريا تملك أفضل فريق في البطولة حتى الآن".

وواصل نجم الأهلي السابق: "المدير الفني يجب أن يستمع لمعاونيه، الجوهري كان يستمع لنا ويأخذ برأينا في الأمور الفنية، وكيروش يجب أن يكون كذلك مع معاونيه".

وواصل: "مباراة تونس ومالي غدا ستكون قمة منتظرة بسبب قوة الفريقين وتواجدهم ضمن المنتخبات العشرة التي تأهلت للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وخسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو.