شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: مدافع منتخب مصر على أعتاب الأهلى.. وتقرير طبى للمغربى بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "اقترب مسئولو الأهلي من ضم أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي والمنتخب المصري لصفوفه خلال الفترة الفنرة القادمة، بعد أن وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة للغاية بعد موافقة اللاعب على ارتداء الفانلة الحمراء".

وعرض الأهلي انتقال لاعبين من الناشئين ودفع مقابل مالى من أجل إتمام الصفقة فى أسرع وقت ممكن، فى ظل رغبة موسيمانى تدعيم خط دفاع الفريق.

وتابع شبانة: "باتت الحاجة ملحة لضم مدافع متميز في ظل غياب بدر بانون لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بعد إصابته مرتين خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن تعثر عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لصفوف نادى فيوتشر".

وفى سياق آخر أوضح شبانة: "طلبت إدارة الأهلى تقريرًا طبيًا مفصلًا عن حال بدر بانون لاعب الفريق الذى تم استبعاده من قائمة منتخب المغرب المشارك في نهائيات الأمم الأفريقية".

وتابع شبانة: "وجهت إدارة الأهلى بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية للاعب والقيام بجميع الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته وعرضه على أكبر المتخصصين في هذا الشأن".

وأكمل: "تواصل أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي خلال الساعات الماضية مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي للوقوف على الحالة الصحية لبدر بانون لإعداد تقرير طبى مفصل عن الحالة، لاسيما بعد التقارير المغربية أن اللاعب يعاني من أزمة في التتنفس تسببت في غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده".

واختتم: "بات من المؤكد غياب بدر بانون عن الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر لها خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل".