شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي مبروك: مشاركة تريزيجيه على حساب السعيد خطأ يحاسب عليه كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق، أن اختيارات كيروش في مباراة نيجيريا ظلمت بعض اللاعبين، موضحا أنه كان يفضل الاحتفاظ بتريزيجيه على مقاعد البدلاء في بداية المباراة والدفع بعبدالله السعيد في وسط الملعب.

وتابع مبروك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "أخطاء كيروش منحت نيجيريا فرصة التفوق على مصر في المباراة، وكيروش فشل في تعديل أسلوب اللعب بعد تلقى الهدف الأول".

وواصل نجم الأهلي السابق: "مصطفى محمد تعرض للظلم لأنه لعب في مركز غير مركزه، وفي مباراة الجابون نزل بديلا وصنع الفارق بهدف التعادل، لأنه رأس حربة، وتغيير مراكز اللاعبين لم تعطيهم فرصة التعبير عن قدراتهم".

وأكمل مبروك: "أحمد سيد زيزو طور أداء المنتخب في الشق الهجومي، لكن وسط ملعب المنتخب لم يجيد عملية الضغط على المنافس، وأرى أن هدف نيجيريا فيه مهارة وسرعة من اللاعب إيهيناتشو".

وخسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو.