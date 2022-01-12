شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل: أعراض كورونا لم تظهر عندى.. ومنتخب مصر صاحب تاريخ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، أنه كان يتمنى التواجد مع الفراعنة من بداية البطولة ولكن سيطر عليه الحزن عندما علم بإصابته بكورونا.

وأضاف أبو جبل فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت أنه لم تظهر عليه أعراض كورونا، ولكن المسحة جاءت إيجابية وقتها، والآن خضع لأكثر من مسحة وجاءت سلبية.

وقال جابسكى: "مكنش عندى أعراض وعملت أكتر من مسحة وطلعت سلبى"، وأضاف أبو جبل أن الفرق المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا كبيرة لكن مصر اسم وتاريخ كبير.

واختتم أن الحضرى يدعمه بقوة، وعن علاقته بالحراس قال: "علاقتى طيبة معهم وأحمد الله على التواجد معهم ونتنافس فى الملعب من أجل مصر".

وخسر الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة الرابعة.