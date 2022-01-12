شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكاميرون: الفراعنة قادرون على التعويض أمام غينيا بيساو والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، أن المنتخب المصرى لم يقدم الأداء المنتظر منه والمأمول أمام نيجيريا بالجولة الأولى بدور المجموعات والتى انتهت بهزيمة الفراعنة.

وأضاف المليجي فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت: "التغييرات لم تكن موفقة والتمسنا عدم رضا بين البعثة المصرية عن نتيجة اللقاء".

وأشار سفير مصر بالكاميرون إلى أن البطولة ما زالت في بدايتها والمنتخب قادر على التعويض أمام غينيا بيساو، وكذلك السودان، قائلا: "إن شاء الله نعوض فى المباريات المقبلة".

وخسر الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو فى المجموعة الرابعة.