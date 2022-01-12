شكرا لقرائتكم خبر عن "دابو" سيراميكا يجرى منظارا على الركبة ويخضع للعلاج لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى شريف دابو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، منظارا على الركبة بعدما تعرضه للإصابة في الغضروف خلال الفترة الماضية، ويخضع اللاعب لجلسات علاجية لمدة شهر، قبل العودة للمشاركة مع سيراميكا في الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها الجمعة 14 يناير الحالى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.