شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: كيروش المسئول عن هزيمة الفراعنة أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن الهزيمة واردة فى كرة القدم، مشددا على أن منتخب مصر لم يظهر بمستوى جيد على الإطلاق، وذلك بعد الخسارة أمام نيجيريا.

وقال إبراهيم فى تصريحات تليفزيونية: "كيروش المسئول عن اختياراته الفنية، وتريزيجيه لم يكن جاهزا للمشاركة أمام نيجيريا وعمر مرموش يفتقد للخبرات الدولية، ومشاركة مصطفى محمد فى مركز الجناح الأيمن خطأ كبير".

وأضاف: "مصطفى محمد افتقد خطورته فى مركز الجناح الأيمن وعند مشاركة زيزو بدأت الخطورة تظهر لمنتخب مصر، وهناك حالة من الرعب ظهرت على لاعبي الفراعنة".

وتابع نجم الأهلى والزمالك السابق أن البرتغالي كارلوس كيروش أضاع شخصية المنتخب الوطني بعد الخسارة أمام نيجيريا.

وقال إبراهيم حسن: "جوزيه وفينجادا صنعا تاريخا كبيرا مع الأهلي والزمالك، وكيروش أضاع شخصية منتخب مصر بعد الأداء الباهت الذى ظهر به اللاعبون أمام نيجيريا". وأضاف: "لاعبو نيجيريا يمتازون بالثقة العالية وهذا ما ظهر فى طريقة لعبهم والهدف الذى أحرزوه".

وخسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو.