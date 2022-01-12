شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات والأجانب يزينون قائمة إيسترن كومباني لمواجهة فيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، 19 لاعبا للدخول في معسكر مغلق الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة فيوتشر المقرر لها اليوم الأربعاء في الثانية والنصف مساء باستاد "بتروسبورت " في أولى مباريات المجموعة الأولي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة. وجاءت القائمة على النحو التالي:حراسة المرمى: بوسكا، عمرو حسام. الدفاع: كمال أبو الفتوح - أسامة عزب - أبو سريع - بنچامين - الحسيني طه. الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا) - طرابلسي - مودي - تمساح - فراس - يوسف مجدي عبد الغني - متعب - غباشي. هجوم: محمد عماد (الفيل) - محمد عصام - عرفة السيد - أحمد أمين (أوفا).

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة فى 7 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة وفاركو، والتعادل مع مصر المقاصة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.