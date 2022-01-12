الخليج 365 يكشف حجم إصابة فتوح أمام نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مسؤول طبيعة إصابة أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر في مباراة نيجيريا بافتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأجرى أحمد فتوح آشعة لتحديد مدى إصابته التي تسببت في تغييره بين شوطي المباراة.

وقال المصدر ليلا كورة إن إصابة فتوح عبارة عن شد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة، ويغيب عن الملاعب 12 يوما، ليتأكد غيابه عن مباريات منتخب مصر المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات، قبل لقاء منتخب السودان في ختام الدور يوم الأربعاء المقبل.

يُذكر أن منتخب نيجيريا فاز على نظيره المصري بهدف نظيف أحرزه كيليتشي إيهياناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، ليظل الفراعنة بلا نقاط مع افتتاح مشوارهم في كأس أمم أفريقيا.