وائل جمعة يعتذر للجماهير.. ويؤكد: ماحدث أمام نيجيريا درسًا كبيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قدم وائل جمعة مدير المنتخب الوطني اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني أمام نيجيريا.

وهُزم المنتخب الوطني بهدف نظيف أمام نظيره النيجيري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الثلاثاء) في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية اضافة إلى سوء الآداء في الشوط الأول للمباراة.

وأشار مدير المنتخب الوطني، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن هناك وقفة حازمة؛ فلا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.

وكشف وائل جمعة عن أن ما حدث في مباراة نيجيريا درس كبير؛ فتعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.